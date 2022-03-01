"Київ - це ключова мета": Зеленський розповів, навіщо окупанти хочуть захопити українську столицю

Окупанти постійно засилають до нас диверсантів.

Російські окупанти, які напали на Україну 24 лютого, головною метою вбачають захоплення Києва.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні 28 лютого.

"Для ворога Київ - це ключова мета. Вони хочуть зламати нашу національну державність, тому наша столиця постійно під загрозою. Тільки за сьогодні здійснено три ракетно-бомбові удари, під прицілом ТЕЦ-6. Вони хочуть вивести з ладу електростанцію і залишити наше місто без світла. Ми їм не дали зламати оборону столиці, і вони постійно засилають до нас диверсантів. Усіх їх знешкоджено.", - сказав Зеленський.