Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Київ - це ключова мета": Зеленський розповів, навіщо окупанти хочуть захопити українську столицю

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Київ - це ключова мета": Зеленський розповів, навіщо окупанти хочуть захопити українську столицю

УНІАН

Окупанти постійно засилають до нас диверсантів.

Російські окупанти, які напали на Україну 24 лютого, головною метою вбачають захоплення Києва.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні 28 лютого.

"Для ворога Київ - це ключова мета. Вони хочуть зламати нашу національну державність, тому наша столиця постійно під загрозою. Тільки за сьогодні здійснено три ракетно-бомбові удари, під прицілом ТЕЦ-6. Вони хочуть вивести з ладу електростанцію і залишити наше місто без світла. Ми їм не дали зламати оборону столиці, і вони постійно засилають до нас диверсантів. Усіх їх знешкоджено.", - сказав Зеленський.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація