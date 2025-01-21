Київ і більшу половину України охопила повітряна тривога: що відомо (мапа)

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Увечері 21 січня Київ і більшість областей охопила масштабна повітряна тривога через загрозу від застосування балістики.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу. Крім того, у Сумській області ще й загроза застосування ворожих ударних БПЛА.

Карта повітряних тривог станом на 18:16

Нагадаємо, що цієї ночі в Рівненській області лунали вибухи.

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