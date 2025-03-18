Київ і низку областей охопила повітряна тривога: що відомо (мапа)

Київ і низку областей у вівторок, 18 березня, снатом на 9:00 охопила повітряна тривога.

У Повітряних силах повідомили про загрозу ворожих дронів.

"Київ та область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Ворожий БпЛА на сході Чернігівщини, курс - західний... Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину", – йдеться у повідомленні ПС.

Мапа тривог станом на 9:05 18 березня / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вранці 17 березня Трамп анонсував свою розмову з Путіним на 18 березня. Очільник Білого дому наполягає на припиненні війни.

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