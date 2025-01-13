Київ і низку областей охопила повітряна тривога: що відомо (мапа)

Київ і низку областей у понеділок, 13 січня, станом на 18:39 охопила повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили України у соцмережах і назвали причину.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку! Швидкісна ціль через Сумщину!" – йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на вечір 13 січня 2025 року / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше авіаційний експерт Ігор Романенко висловив думку, що Україна нарешті повинна почати використовувати свою авіацію не тільки як засоби ППО, як це наразі відбувається з американськими винищувачами F-16. Дуже важливою у бойових операціях є повітряна підтримка сухопутних військ. І з цим завданням може впоратись навіть невелика кількість літаків, які можуть суттєво покращити ефективність ураження наземних цілей ворога.

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