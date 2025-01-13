Київ і половину України охопила повітряна тривога: що відомо (мапа)

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

У ніч на 14 січня Київ і низку областей охопила масштабна повітряна тривога через загрозу від російських безпілотників.

За інформацією Повітряних сил, декілька груп БпЛА із Полтавщини у напрямку Черкащини. Також ворожі дрони наближаються до Києва зі сторони Броварів та Вишгорода. Ворожі дрони також фіксують на Дніпропетровщині, Харківщині та Херсонщині.

Крім того, зафіксована активність ворожої тактичної авіації на півдні. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Карта повітряних тривог станом на 23:07

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Він закликав киян перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Нагадаємо, що це уже третя масштабна повітряна тривога в Україні за сьогодні. Попереднього разу сирени вмикали між 18:00 і 19:00, а також в обід через зліт ворожих Ту-22м3.

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