Київ ініціював зустріч Ради Україна-НАТО: що обговорюватимуть

Приводом для зустрічі стали масовані атаки Росії 26-27 серпня по цивільному населенню та інфраструктурі України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 28 серпня, скликає засідання Ради Україна-НАТО на прохання Києва.

Про це пише Reuters.

"Зустріч пройде на рівні послів. Очікується, що міністр оборони України Рустем Умеров проінформує союзників через відеозв'язок про ситуацію на полі бою та першочергові потреби Сил оборони", — заявила прессекретарка Альянсу Фара Дахлалла.

Рада Україна-НАТО була створена у 2023 році, щоб забезпечити тіснішу взаємодію між альянсом та Києвом. На засіданнях ради зазвичай присутні посли країн-членів НАТО та офіційні особи України.

Приводом для зустрічі стали масовані атаки РФ по цивільному населенню та інфраструктурі України, які окупаційні війська здійснили 26-27 серпня.

"Союзники по НАТО надали суттєву підтримку протиповітряній обороні України та мають намір і надалі зміцнювати обороноздатність України", — зазначила представниця Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Кривий Ріг було зруйновано готель. Загинули троє людей, ще одна – вважається зниклою безвісти.

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