Київ направив уряду Німеччині лист необхідного озброєння: ЗМІ дізналися, що в ньому

Київ направив уряду Німеччині лист необхідного озброєння: ЗМІ дізналися, що в ньому

Україна просить розглянути їхній запит якнайшвидше через російську загрозу вторгнення.

Посольство України у Німеччині офіційно звернулося із листом до Бундестагу, в якому просить надати оборонне озброєння, і перераховує у ньому необхідну зброю.

Про це повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

"Тепер у уряду є список бажань, який починається словами "Боєприпаси протиповітряної та протиракетної оборони" і закінчується "Боєприпаси для кулеметів (калібр 23 мм, 30 мм)", - йдеться у листі.

Зокрема, Україна просить:

у терміновому придбанні зенітно-ракетних комплексів середньої дальності,

антидронової зброї,

переносних зенітно-ракетних комплексів,

електронних систем стеження,

а також приладів нічного бачення і камер спостереження.

У переліку також є транспортні засоби "з підвищеним протимінним захистом" і роботи для знешкодження вибухових пристроїв, а також системи дистанційного підриву.

Крім того, Україна просить цифрові радіостанції, радіолокаційні станції, розвідувальні станції, підводні локатори, машини швидкої допомоги та протиснайперські системи, а також протимінні системи.

Як пише видання з посилання на лист-прохання, список необідної зброї ще можна доповнювати. В Україні наголошують, що усі запити є "системами зброї оборонного характеру". Українське дипвідомство просить якнайшвидше розглянути перелік через військову загрозу з боку РФ.

Нагадаємо, уряд Німеччини відмовився постачати оборонне озброєння Україні. Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить стратегію минулої влади і не постачатиме зброю Україні. Очільниця МЗС Німеччини також не підтримала ідею постачання зброї Україні.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував таке рішення країни і зазначив, що не бажає "Німеччині відчувати те, що відчуваємо ми", коли Росія стягнула 130 тис. військових до українських кордонів.

Надзвичайний і повноважний посол України у ФРН Андрій Мельник, коментуючи відмову Німеччини постачати зброю Києву, заявив, що "України досі нема на історичній мапі у німецькому суспільстві".

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