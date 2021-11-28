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Київ огорнув густий туман, у ДСНС попереджають про погану видимість у низці регіонів України: фото

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Київ огорнув густий туман, у ДСНС попереджають про погану видимість у низці регіонів України: фото

ТСН.ua

Синоптики оголосили I рівень небезпечності.

Київ огорнув густий туман - на дорогах дуже слабка видимість.

У ДСНС на 28 листопада оголосили попередження про туман в країні.

Так, за інформацією Укргідрометцентру, вранці 28 листопада у північних, більшості західних, центральних та південних областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

© ТСН.ua
ТСН.ua

Фахівці рекомендують водіям під час туману дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • у разі зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень. 

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