Київ огорнув густий туман, у ДСНС попереджають про погану видимість у низці регіонів України: фото

Синоптики оголосили I рівень небезпечності.
Київ огорнув густий туман - на дорогах дуже слабка видимість.
У ДСНС на 28 листопада оголосили попередження про туман в країні.
Так, за інформацією Укргідрометцентру, вранці 28 листопада у північних, більшості західних, центральних та південних областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).
Фахівці рекомендують водіям під час туману дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- у разі зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.
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