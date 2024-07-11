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Київ планує новий Саміт миру, Канада анонсувала великий пакет допомоги Україні: головні новини ночі 11 липня 2024 року

Київ планує новий Саміт миру, Канада анонсувала великий пакет допомоги Україні: головні новини ночі 11 липня 2024 року

Україна планує новий Саміт миру / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Україна хоче провести новий Саміт миру за участю Росії до виборів у США - Bloomberg Читати далі –>
  • Вбивство 9-річної українки: Чехія видала Німеччині головного підозрюваного Читати далі –>
  • Росія атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Передали Україні лише половину з обіцяного: президент Румунії розкритикував НАТО Читати далі –>
  • Канада анонсувала новий пакет допомоги Україні на 500 млн доларів Читати далі –>

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