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Київ просить Туреччину закрити протоки Босфор та Дарданелли для Росії – посол України в Анкарі

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Київ просить Туреччину закрити протоки Босфор та Дарданелли для Росії – посол України в Анкарі

Фото: twitter/GamanOleksandr

Посольство України в Туреччині закликало Анкару підтримати Україну.

Посол України в Анкарі заявив, що Київ просить Туреччину закрити протоки Босфор та Дарданелли для Росії.

Водночас "Росморречфлот" повідомляє про зупинення судноплавства в Азовському морі до особливого розпорядження.

"Я закликаю турецьку адміністрацію, допоможіть Україні. Ми вимагаємо закриття Дарданелл. Ми хочемо, щоб проти російської сторони були введені санкції", – йдеться у повідомленні посла України в Туреччині Василя Боднара.

Посольство України в Туреччині закликало Анкару підтримати нашу державу у важкий час.

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