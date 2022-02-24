Київ просить Туреччину закрити протоки Босфор та Дарданелли для Росії – посол України в Анкарі

Київ просить Туреччину закрити протоки Босфор та Дарданелли для Росії – посол України в Анкарі

Посольство України в Туреччині закликало Анкару підтримати Україну.

Посол України в Анкарі заявив, що Київ просить Туреччину закрити протоки Босфор та Дарданелли для Росії.

Büyükelçi @VasylBodnar: "Türk yönetimine sesleniyorum #Ukrayna’ya yardım ediniz. Çanakkale Boğazı’nın kapatılması için talepte bulunuyoruz. Rus tarafına yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Buradaki Rusların hisselerine el konulmasını talep ediyoruz." — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) February 24, 2022

Водночас "Росморречфлот" повідомляє про зупинення судноплавства в Азовському морі до особливого розпорядження.

"Я закликаю турецьку адміністрацію, допоможіть Україні. Ми вимагаємо закриття Дарданелл. Ми хочемо, щоб проти російської сторони були введені санкції", – йдеться у повідомленні посла України в Туреччині Василя Боднара.

Посольство України в Туреччині закликало Анкару підтримати нашу державу у важкий час.