Київ та Мадрид стали містами-побратимами: мери столиць підписали меморандум під час саміту НАТО

Київ та Мадрид стали містами-побратимами: мери столиць підписали меморандум під час саміту НАТО

Мери Києва і Мадрида підписали меморандум про побратимство міст.

Ця подія відбулася вона під час історичного саміту НАТО, який триває нині в Мадриді.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні з мером Мадрида Хосе Луїсом Мартінес-Алмейдою підписали меморандум про побратимство наших міст. Мадрид став першим іспанським містом-побратимом Києва", - зазначив Кличко.

Мер столиці подякував західним та іспанським партнерам за підтримку України "в цей критичний для неї час". Сторони також обговорили проєкти, які планують спільно втілити в українській та іспанській столицях.

"Переконаний, наша співпраця з Мадридом буде ефективною і корисною для наших столиць", - наголосив Кличко.

Він також зазначив, що сьогодні Мадрид приймає біженців з України, надає гуманітарну допомогу Києву та Україні.

Нагадаємо, у середу, 29 червня, в Мадриді відкрився 36-й саміт НАТО. Лідери країн-членів Альянсу збираються в столиці Іспанії в історичний момент. Хоча українські урядовці так не вважають. Що про 36-й саміт НАТО в Іспанії треба знати українцям? Кореспондент ТСН.ua розповідає з Мадрида.

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