Київ та низку областей охопила повітряна тривога: що відомо

Київ та низку областей у суботу, 25 січня, станом на 18:32 охопила повітряна тривога.

Повітряні сили повідомляють про ракетну загрозу.

"Київська, Чернігівська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Кіровоградська області – ракетна небезпека!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 25 січня атакувала Київщину дронами, внаслідок чого було пошкоджено 9-поверховий житловий будинок.