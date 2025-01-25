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Київ та низку областей охопила повітряна тривога: що відомо

Київ та низку областей охопила повітряна тривога: що відомо

У низці областей України оголошена повітряна тривога / Фото: Pexels

Київська, Чернігівська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Кіровоградська області - ракетна небезпека!

Київ та низку областей у суботу, 25 січня, станом на 18:32 охопила повітряна тривога.

Повітряні сили повідомляють про ракетну загрозу.

"Київська, Чернігівська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Кіровоградська області – ракетна небезпека!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 25 січня атакувала Київщину дронами, внаслідок чого було пошкоджено 9-поверховий житловий будинок.

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