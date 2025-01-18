Київ та низку областей України охопила повітряна тривога: що відомо (мапа)

Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області в областях, де оголошено повітряну тривогу.

У суботу, 18 січня, о 21:38 Київ та низку областей України охопила повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області в областях, де оголошено повітряну тривогу. Швидкісна ціль на Миргород. Швидкісна ціль на Кривий Ріг з північного сходу", – йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на 21:45 18 січня / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, зранку 18 січня РФ атакувала балістикою столичну Лук'янівку. Мер Віталій Кличко повідомив, що пошкоджено вхід до станції метро “Лук’янівська” та водопровід. Також постраждав ресторан швидкого харчування McDonald’s. Удар стався за кілька кілометрів від Офісу президента.

Внаслідок атаки балістичною ракетою в суботу вранці в центрі Києва загинули троє людей, ще троє зазнали поранень.

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