Київ та Варшаву сполучить швидкісна залізниця: прем’єр-міністри двох країн обговорили інфраструктурні проєкти

Сторони також обговорили розбудову нових пунктів пропуску на кордоні.

У вівторок, 1 лютого, під час зустрічі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови Ради міністрів Республіки Польща Матеуша Моравецького сторони домовилися про реалізацію нових інфраструктурних проектів.

Про це повідомили у пресслужбі українського уряду.

Український прем’єр-міністр наголосив, що серед основних завдань двостороннього партнерства є інтеграція автодорожньої інфраструктури України з транспортними коридорами ЄС.

“Ми розпочали діалог про поєднання швидкісною залізницею Києва та Варшави. А також розпочали реконструкцію, модернізацію й технічне переоснащення п’яти пунктів пропуску на українсько-польському кордоні”, - повідомив Денис Шмигаль.

Очільник українського уряду підкреслив зацікавленість у започаткуванні переговорів про підготовку до укладення Угоди про лібералізацію міжнародних транзитних вантажних перевезень Україна-ЄС. Наразі між урядами України та Польщі досягнуто двосторонні домовленості.

“Українська й польська сторони напередодні домовилися про суттєве збільшення кількості дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень. А також про скасування обмежень на транзит вантажних вагонів територією України до Польщі залізничним сполученням”, - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Польща у разі вторгнення РФ до України готова за необхідності прийняти українських громадян.

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