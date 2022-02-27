Київ тримає оборону: Кличко заявив, що російських військ у столиці немає

Київ тримає оборону: Кличко заявив, що російських військ у столиці немає

У місті є диверсанти.

Українська столиця продовжує тримати оборону від наступу російських військ: окупантів у Києві немає.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, українські військові, правоохоронці і територіальна оборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів.

"Вночі зіткнення і перестрілки. Знищили кілька великих диверсійних груп", - повідомив мер.

Клично наголошує на тому, аби містяни не виходили на вулицю. Вийти можна лише задля того, аби перейти до укриття під час повітряної тривоги.