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Київ тримає оборону: Кличко заявив, що російських військ у столиці немає

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У місті є диверсанти.

Українська столиця продовжує тримати оборону від наступу російських військ: окупантів у Києві немає.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, українські військові, правоохоронці і територіальна оборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів.

"Вночі зіткнення і перестрілки. Знищили кілька великих диверсійних груп", - повідомив мер.

Клично наголошує на тому, аби містяни не виходили на вулицю. Вийти можна лише задля того, аби перейти до укриття під час повітряної тривоги.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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