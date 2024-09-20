Київ у зоні ризику: прийдешня зима стане найсуворішим випробуванням для українців — міжнародний звіт

Дефіцит електроенергії цієї зими може сягнути третини від попиту, йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства.

Прийдешня зима може стати для України найсуворішим випробуванням, оскільки електропостачання ризикує зіткнутися з "серйозними перебоями" після масштабних російських атак. Очікуваний дефіцит в енергосистемі під час холодів може сягнути 6 ГВт.

Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), який опублікували в четвер, 19 вересня.

МЕА зазначає, що останнім часом удари РФ по енергосистемі України посилилися.

"Енергетична система України пережила останні дві зими завдяки стійкості, мужності та винахідливості її народу, а також сильній солідарності з боку міжнародних партнерів. Але ця зима стане для неї найсуворішим випробуванням", — сказав виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль.

За даними експертів, очікуваний піковий попит збільшиться від 12 ГВт влітку до 18,5 ГВт взимку. Попри відновлення роботи атомних енергоблоків після ремонтів та імпорт близько 1,7 ГВт електроенергії з ЄС, дефіцит в енергосистемі може сягнути третини від очікуваного попиту в пікові періоди — 6 ГВт, що приблизно еквівалентно попиту Данії, вказується у звіті.

Це спричинить тривалі відключення світла, які призведуть до величезних навантажень, зокрема на централізоване водопостачання і теплопостачання. Також існує ризик того, що збиток від нових російських атак перевершить швидкість відновлення інфраструктури, кажуть в агентстві.

У звіті також називають найбільш вразливі взимку міста, які ризикують залишитися без тепла. Це прифронтові Харків, Чернігів, Запоріжжя, Суми, Миколаїв і Донецька область. Харківська область зовсім залишилася без великих теплогенерувальних потужностей після руйнування Зміївської ТЕС і Харківської ТЕЦ-5 наприкінці березня.

Під загрозою перебуває і Київ, де 98% населення під'єднано до мережі централізованого подавання тепла, а три великі ТЕЦ забезпечують основну частину постачань у зимові місяці, вказують експерти.

У своєму звіті агентство називає 10 заходів, які Україна та її союзники мають реалізувати для усунення ризиків в енергопостачанні країни. Вони охоплюють зміцнення фізичної та кібербезпеки критичної енергетичної інфраструктури, прискорення постачання устаткування і запасних частин для ремонту, інвестиції в енергоефективність і збільшення можливостей імпорту електроенергії та природного газу з ЄС.

Водночас найважливішим заходом МЕА називає ефективну ППО України, яка може знизити наслідки нових російських атак на інфраструктуру.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки взимку не буде світла та чи будуть відключення взагалі. У Росії є терористичні плани, але й українські енергетики готуються до атак.

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