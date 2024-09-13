"Київ – відставити": полонений окупант визнав провал армії РФ в Україні (відео)

Російський окупант із Санкт-Петербурга розповів про свій шлях на так званій "СВО". Він визнає, що Росія не досягла жодних успіхів в Україні.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Полонений окупант визнав провал армії РФ в Україні

"На відміну від більшості росіян і на СВО, і в тилу, ще чудово пам'ятає, як "самовіддано" вони штурмували Київ, Чернігів, Харків, Суми, як "довго" був російським Херсон і що всі ці території були відбиті під час контрнаступів ЗСУ", – зауважив журналіст.

"Н***р було суватися"

Російський військовий Дмитро Кудинов із позивним "Баунті" щиро не розуміє, де служить: знає, що у "штормах", сказали, що в якомусь танковому полку, у військовий квиток нічого не вписали. Контракт росіянин підписав влітку 2022 року, ще до мобілізації, через кредит на ремонт комуналки. Йшлося про те, що воюватиме лише рік, але сталося не так, як гадалося.

Ось декілька висновків російського полоненого, який упродовж двох років воював в Україні, але, на його щастя, вижив:

"Чернігів ми так і не взяли, і не візьмемо його. Київ – відставити. Тепер ми не в Херсоні. Харків ми намагалися, але незрозуміло, що там і як. Повна жесть почалася там, м'яко кажучи"

"Вас за це все звідти покарають. Ось кара настигла багатьох з них"

"Залишилися одиниці... Людей двоє-троє максимум. Решта – все"

"Не варто підписувати контракт. Краще забратися звідси. Усім".

Ми облажалися по повній. Сунулися, а в підсумку – нуль"

"Нас туди кинули, сказали: "Йдіть правильною дорогою". От ми й пішли "правильною дорогою", як стадо баранів"

Нагадаємо, станом на ранок 13 вересня 2024 року ЗСУ знищили 631 420 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1220 військових.

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