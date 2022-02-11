Київ є в списку окупації: Білий дім оприлюднив ймовірний сценарій нападу Росії на українські міста

Київ є в списку окупації: Білий дім оприлюднив ймовірний сценарій нападу Росії на українські міста

За даними американських ЗМІ, війська Росії можуть увійти на територію України 15 лютого.

Російська Федерація може почати вторгнення до України під час проведення Олімпійських ігор в Пекіні - напад може статися до 20 лютого.

Про це під час брифінгу заявив радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван у п'ятницю, 11 лютого.

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За його словами, Росія може почати напад на українські міста "в будь-який момент". Водночас він наголосив, посилаючись на дані розвідки США, що Росія прийняла остаточне рішення про вторгнення до України.

"Ми перебуваємо в такому періоді, коли вторгнення Росії може початися в будь-який момент, якщо Володимир Путін прийме таке рішення. Я не можу коментувати деталі нашої розвідувальної інформації... але я хочу бути ясним, це може початися під час Олімпіади, незважаючи на багато припущень, що це відбудеться після неї", - заявив він.

Щодо ймовірного нападу, то Салліван припустив, що, найімовірніше, Росія почне з повітряних бомбардувань і ракетних атак. Помічник президента США стверджує, що операція Росії проти України може передбачати захоплення низки великих міст, зокрема Києва.

За даними американського видання Bloomberg, можливе широкомасштабне вторгнення Росії до України розпочнеться 15 лютого.

Раніше про те, що Росія може вторгнутися до України в будь-який час, навіть під час зимових Олімпійських ігор, заявив Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, в середині січня 2022 року в інтерв'ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі широкомасштабного вторгнення Росія може окупувати Харків. Міський голова Харкова Ігор Терехов відреагував на побоювання Зеленського про окупацію міста Росією і закликав містян не панікувати.

Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 11 лютого 2022 року (повна версія жестовою мовою)

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