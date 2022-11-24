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Київрада присвоїла Джонсону звання Почесного громадянина Києва

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Київрада присвоїла Джонсону звання Почесного громадянина Києва

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що експрем'єру Великої Британії Борису Джонсону присвоять звання Почесного громадянина Києва.

Київрада вирішила присвоїти колишньому прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону звання Почесного громадянина Києва.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Київрада схвалила рішення про присвоєння великому другу України Борису Джонсону звання Почесного громадянина Києва. Борис неодноразово відвідував українську столицю - і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора. Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Великобританія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні", — написав Кличко у телеграмі.

Очільник Києва подякував Джонсону за підтримку і зазначив, що нагороду йому вручать у столиці під час наступного візиту політика.

Нагадаємо, колишній глава уряду Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість створення організації, яка підтримуватиме Україну під час її повоєнного відновлення.

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Дата публікації
Перегляди
198
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