Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Київщині та низці інших областей уночі дошкуляли ворожі безпілотники

Київщині та низці інших областей уночі дошкуляли ворожі безпілотники

Через рух безпілотника оголосили повітряну тривогу

Дрони традиційно кружляли Україною.

У ніч проти 28 травня 2024 року в низці українських областей була оголошена повітряна тривога.

Зокрема, вона торкнулася Київської області та кількох інших. 

"БпЛА на межі Черкащини та Київщини, напрямок руху - Білоцерківський район", - повідомили у Повітряних Силах ЗСУ про рух дрона.

Пізніше він змінив курс знову на Черкащину і далі продовжив маневрувати. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворог просунувся біля Вільшани, Уманського та Нетайлового

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація