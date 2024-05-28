Київщині та низці інших областей уночі дошкуляли ворожі безпілотники

У ніч проти 28 травня 2024 року в низці українських областей була оголошена повітряна тривога.

Зокрема, вона торкнулася Київської області та кількох інших.

"БпЛА на межі Черкащини та Київщини, напрямок руху - Білоцерківський район", - повідомили у Повітряних Силах ЗСУ про рух дрона.

Пізніше він змінив курс знову на Черкащину і далі продовжив маневрувати.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворог просунувся біля Вільшани, Уманського та Нетайлового.

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