Київщині та низці інших областей уночі дошкуляли ворожі безпілотники

Дрони традиційно кружляли Україною.
У ніч проти 28 травня 2024 року в низці українських областей була оголошена повітряна тривога.
Зокрема, вона торкнулася Київської області та кількох інших.
"БпЛА на межі Черкащини та Київщини, напрямок руху - Білоцерківський район", - повідомили у Повітряних Силах ЗСУ про рух дрона.
Пізніше він змінив курс знову на Черкащину і далі продовжив маневрувати.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворог просунувся біля Вільшани, Уманського та Нетайлового.
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