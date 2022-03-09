Київська лікарня №7 стала опорним госпіталем для прийому і порятунку поранених

Київська лікарня №7 стала опорним госпіталем для прийому і порятунку поранених

В лікарні оперують поранених, стабілізують їх стан і відправляють в інші медзаклади столиці для подальшої реабілітації.

Столична лікарня №7 стала опорним госпіталем для прийому і порятунку життя поранених - військових та мирних мешканців - з прилеглих до Києва Бучі, Ірпіня, Ворзеля та Гостомеля, де тривають бої, повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

"В лікарні оперують поранених, стабілізують їх стан і відправляють в інші медзаклади столиці для подальшої реабілітації. Персонал - майже 80 медиків, живуть увесь час на роботі", - написав мер Києва Віталій Клико.

За майже два тижні в госпіталі прооперували та надали невідкладну допомогу кільком сотням українських військових, цивільних, дітей, поранених російськими окупантами.

"Госпіталь усім необхідним забезпечений, медики самовіддано працюють. Подякував їм. Також заїхав на деякі блокпости, встановлені для оборони столиці. Поспілкувався з нашими захисниками. Усі налаштовані на перемогу. Київ, Україну не здамо!

Разом вистоїмо! Слава Україні", - додав Кличко.

Нагадаємо, в київському "Охматдиті" врятували дівчинку з відкритим серцем.

Незважаючи на війну в Україні, між повітряними тривогами лікарям-хірургам столичного «Охматдиту» вдалося провести складну операцію дівчинці, серце якої билося назовні.

Про це розповіли у спецвиспуску ТСН.