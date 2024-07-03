Київські чиновники використали дітей-сиріт для втечі своїх родичів за кордон – омбудсман

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, стали прикриттям для близьких родичів київських посадовців, щоб нелегально виїхати за кордон й уникнути мобілізації.

Посадовці Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва відправили своїх близьких родичів супроводжувати дітей за кордон.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, під час моніторингових візитів стало відомо, що діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, стали прикриттям для близьких родичів київських посадовців, щоб нелегально виїхати за кордон й уникнути мобілізації.

Зокрема, як повідомив Лубінець, у березні 2022 року, коли тривали активні бойові дії поблизу Києва, 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вупперталь у Німеччині.

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Коли ж цього року працівники Офісу омбудсмана навідалися до цього табору, їх туди не допустили, оскільки на території були відсутні особи супроводу від України, а діти перебувають виключно під опікою німецької сторони. При цьому дітей було лише 55 дітей.

Як заявив омбудсман, під час позапланових візитів до Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва, виявилася шокувальна інформація - копій документів чи будь-яких документів про умови перебування дітей під опікою німецької сторони не було.

"Нам вдалось довідатися: серед супроводжуючих осіб під час евакуації в офіційних наказах були люди, які не мають стосунку до цієї сфери, й лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані. Найцікавіше: серед цих людей – близький родич керівника Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва і близький родич керівника Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва. Серед супроводжуючих також значаться ще чотири особи, підстави для виїзду яких потребують додаткового вивчення", - повідомив Лубінець.

При цьому, як наголосив омбудсман, чоловіки, які супроводжували дітей, звільнилися з посад після того, як опинилися за межами держави і жоден з них наразі не працює у цих органах і не повернувся до України.

"Цей факт наштовхує на думку, що це все була “спланована акція“! Керівництво Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва не повідомляло про це на нарадах чи у звітах. Проте він та керівник Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва продовжили їздити у робочі відрядження до Вупперталю на зустріч до своїх близьких родичів під виглядом робочих питань", - йдеться у повідомленні Лубінця.

Після того, як виявилося, що вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва залишились без українського супроводу, омбудсман направив відповідні листи до Офісу Генпрокурора, Національної поліції, Мінсоцполітики, Нацсоцсервісної служби, КМДА, де зазначив усі виявлені факти.

"Очікую на швидке і неупереджене розслідування. Після такого випадку ми будемо більш прискіпливо перевіряти документи, повʼязані із закордонними відрядженнями… Адже складається враження, що подібні випадки непоодинокі»- підсумував Дмитро Лубінець.

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