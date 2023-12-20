Київські митники знайшли в посилці панцир віком понад 160 млн років: кому він належав (фото)

Його надсилали з Тернополя до США.

Київські митники затримали ексклюзивну скам'янілість Юрського періоду під час спроби незаконно переслати її за кордон.

Про це йдеться на офіційній сторінці у Facebook.

Під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Тернополя до США, митники помітили незвичний шорсткий камінець з наростами.

Через зовнішні ознаки органічних решток на камені, митники скерували його до Національного науково-природничого музею України для встановлення належності зразку до культурної цінності.

Київські митники виявили панцир віком понад 160 млн років / Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Київські митники виявили панцир віком понад 160 млн років / Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Як з'ясували експерти, цей "камінець" – панцир морського їжака Pygaster michelini, на якому оселилася Serpula sp.

"З позиції палеонтолога, це – ексклюзив. Ймовірне місце знахідки – Трахтемирів (Черкащина), басейн річки Дніпро. Геологічний вік - близько 161-165 млн років", - йдеться у повідомленні.

Київські митники виявили панцир віком понад 160 млн років / Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Київські митники виявили панцир віком понад 160 млн років / Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Експерти зазначають, що зразок оригінальний, та підкреслюють його досконалу збереженість. Скам'янілість походить з келовейських відкладів Юрського періоду. Предмет має культурну цінність як геологічна спадщина. Експерти рекомендують внести знахідку до Державного реєстру національного надбання, а також до Музейного фонду України.

Представники митниці нагадали, що для вивезення через митний кордон культурних цінностей необхідно мати відповідне свідоцтво Міністерства культури України. У цьому випадку документа митникам надано не було.

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Складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Скам'янілість вилучено до рішення суду.

Нагадаємо, Верховна Рада почне розглядати оновлений законопроєкт про розмитнення авто 2024 року. Документ передбачає запровадження послуги з розмитнення авто через застосунок "Дія".

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