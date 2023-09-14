Київський ексадвокат закликав захопити владу в Україні: його відеозвернення підхоплювали “вагнерівці”

Кіберфахівці Служби безпеки викрили відеоблогера, який провокував людей до громадських заворушень під виглядом “протестних” мітингів.

У Києві колишній адвокат публічно закликав до насильницького захоплення державної влади в Україні. Його ворожу агітацію підхоплювали Інтернет-ресурси спецслужб РФ, щоб розхитати ситуацію в нашій державі і деморалізувати українських воїнів на фронті.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили відеоблогера, який позиціонував себе як “лідер громадської думки” та провокував людей до громадських заворушень під виглядом “протестних” мітингів. Свої відеозвернення він публікував на власному YouTube-каналі із загальною аудиторією у понад 100 тисяч користувачів.

“У цих відео їхній автор намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та підбурював громадян до силових дій з метою повалення конституційного ладу в нашій державі”, - йдеться у повідомленні.

У СБУ відзначають, що відеозвернення одразу підхоплювали російські інтернет-ресурси, серед яких Телеграм-канали “вагнерівців”.

“Ворожі пропагандисти подавали сюжети псевдоактивіста як "позицію" пересічних громадян України і тим самим намагалися зашкодити міжнародному іміджу нашої держави”, - пояснили в спецслужбі.

За висновками експертизи, публічні матеріали фігуранта підтверджують його підривну діяльність на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 109 ККУ (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, колишній народний депутат за гроші ФСБ заперечував існування України на токшоу пропагандистів РФ. Йому оголошено про підозру.

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