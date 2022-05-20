Київський міст у Чернігові можна відбудувати за п’ять місяців – Тимошенко

Київський міст у Чернігові можна відбудувати за п’ять місяців – Тимошенко

Поблизу Чернігова планують відновити сполучення Київським мостом, який зруйнували авіаударами російські окупанти.

Роботи з відновлення споруди наразі ускладнюються розливом річки Десна, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Саме цим мостом проводилася евакуація та завозилися гуманітарні вантажі. Через його руйнацію місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи», - розповів він.

Спеціалісти планують розпочати наведення переправи за декілька тижнів – після того, як знизиться рівень води. За словами Тимошенка, спочатку це буде понтонний міст, а згодом там буде збудовано нову штучну споруду для проїзду автомобілів.

«Вже є проєкт, є розуміння, що за п’ять місяців активних робіт можна відновити тут міст», - зазначив заступник керівника ОП.

Він додав, що паралельно розробляється проєкт на новий міст поруч із Київським. Його побудують за умови отримання фінансування.

«Це довга та складна робота, але ми маємо її зробити, щоб чернігівці мали нове, якісне сполучення зі столицею», - резюмував Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що у Чернігівській області в ході боїв з російськими військами було зруйновано 23 мости і шляхопроводи. Наразі в регіоні ведуться роботи з облаштування тимчасових переправ — вісім з них вже готові, ще дві в процесі.

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