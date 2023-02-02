Київський підприємець розікрав понад 6 мільйонів гривень на неякісних бронежилетах

Директора одного з підприємств Київщини підозрюють у заволодінні майже 6 млн грн внаслідок постачання військовій частині бронежилетів неналежної якості.

У травні 2022 року директор одного з підприємств Київщини уклав із Закарпатським обласним територіальним центром комплектування договір про постачання 350 бронежилетів 4 класу захисту на загальну суму 6,4 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що на виконання умов відповідного договору підозрюваний організував постачання військовій частині у Закарпатській області 350 бронежилетів, які за документами мали відповідати зазначеному захисту.

Однак судово економічна експертиза виявила, що ці бронежилети не відповідають вимогам ДСТУ. Їх пробиття можливе при здійсненні пострілу патроном 7,62 х 54 мм при дистанції пострілу 10 м з кулею 9,6 г, що значно відрізняється від заявленої якості.

Фото: Офіс генерального прокурора

Таким чином керівник підприємства заволодів бюджетними коштами, виділеними на забезпечення національної безпеки та оборони України, на загальну суму 5,9 млн грн. Тепер за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, керівництво та службових осіб Одеської обласної військової адміністрації, а також директора підприємства викрили на розтраті понад 7 млн грн з державного бюджету під час закупівлі продуктів для ЗСУ.

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