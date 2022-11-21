"Київський режим заслуговує найжорсткішого покарання": у Держдумі РФ вразили цинізмом щодо інцидента з російськими військовими

В Росії обурюються, що українські захисники розстріляли окупантів, які відкрили вогонь під час здавання у полон.

В Росії вважають винними у розстрілі їхніх вояків у Макіївці вище керівництво України.

Про це написав спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

За його словами, Київський режим заслуговує на найсуворіше покарання "за такі звірства, як розстріл полонених російських солдатів", а президент України Володимир Зеленський має постати перед трибуналом.

"Всі бачили свідчення розстрілу українськими нацистами наших військовослужбовців - лежачих, без зброї. Так поводяться фашисти. Київський режим заслуговує на найсуворіше покарання за свої звірства", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Ліквідація російських окупантів, які під час здавання до полону влаштували стрілянину

Нагадаємо, що у Макіївці оточені ЗСУ російські окупанти заявили про готовність до здавання у полон. Кілька з них вийшли, склали зброю і лягли на землю. Один з них вискочив з будівлі з автоматом і відкрив вогонь по бійцях Сил оборони. У відповідь ті змушені були відкрити вогонь і вбити всіх росіян.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що ЗС РФ порушили міжнародні норми, бо хотіли інсценувати здавання у полон.

Звірства окупантів в Україні:

Українці пам'ятають звірства окупантів на Київщині, Харківщині, розстріляні колони з дітьми та дорослими, вбитих та закатованих мирних жителів та українських захисників.

З початку пономасштабної агресію в Україні загинуло щонайменше 8311 цивільних осіб, серед яких 437 дітей.

Раніше повідомлялося, що понад 1270 дітей постраждали в Україні внаслідок агресії РФ проти України.

Президент України, виступаючи перед лідерами країн на саміті G20, заявив, що майже 11 тисяч українських дітей були силою депортовані окупантами до Росії.

Колишній військовослужбовець ЗС РФ заявив про готовність співпрацювати з міжнародним розслідуванням воєнних злочинів окупантів. Російський солдат дезертирував із військової частини, що перебувала в Бучі та втік до Іспанії, де готовий свідчити щодо воєнних злочинів окупантів.

На деокупованих територіях Херсонщини правоохоронці вже зафіксували 414 воєнних злочинів, які були скоєні солдатами російської армії.

У селищі на Херсонщині правоохоронці виявили у підвалі тіла подружжя фермерів, яких убили російські окупанти.

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