Київський симфонічний оркестр виступив на міжнародному фестивалі класичної музики на Канарах

Із 9 по 11 лютого Київський симфонічний оркестр провів три концерти на 39-му Festival de Música de Canarias, який визнаний одним з міжнародних еталонів у світі класичної музики.

Оркестр закривав програму фестивалю на Канарських островах третьою симфонією Бориса Лятошинського "Мир переможе війну". Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Під батутою головного диригента оркестру Луїджі Гаджеро грали українські композитори: Максим Березовський та Борис Лятошинський, а також Рейнгольд Глієр, народжений у Києві.

"Щодо Симфонії №3 Лятошинського, то Сталін змусив його переписати останню частину (очевидно, злочинний дух диктатора не міг погодитися з тим посланням миру та людського братерства, яке український композитор хотів висловити). Тож, ми зіграли саме першу версію твору, яку композитору після осуду не дозволили більше ні виконувати, ні слухати. Для нас було надзвичайно емоційно відчути, наскільки публіка була зворушена українською музикою та нашою грою", - сказав Гаджеро.

Київський симфонічний оркестр на міжнародному фестивалі класичної музики

Окрім заявлених творів, оркестр зіграв для публіки "Мелодію" до опери "Тарас Бульба" у обробці Мирослава Скорика, виконанні концертмейстера Віктора Глибочану та арфістки Катрін Мейер, а також увертюрою Миколи Лисенка. Наприкінці кожного концерту лунав гімн України.

Нагадаємо, композитор Євген Хмара зняв кліп у тунелі київської станції метро “Контрактова площа” в супроводі оркестру ЗСУ. Білий рояль композитора стояв просто на коліях метрополітену.

Читайте також: