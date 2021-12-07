Київський суд дозволив арештувати скандальну "няш-мяш" Поклонську

Суд дозволив арешт, аби розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Київський апеляційний суд надав дозвіл на затримання колишньої так званої "прокурорки" анексованого Криму і депутатки Держдуми Наталії Поклонської, підозрюваної у державні зраді.

Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

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"6 грудня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 вересня 2021 року. Вказаною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваної з метою приводу її для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу, подану прокурором, задоволено, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 вересня 2021 року скасовано. Відповідно до нової ухвали, надається дозвіл на затримання колоборантки Поклонської з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відомо, наразі колаборантка Поклонська перебуває у розшуку українських правоохоронців через державну зраду.

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