Київський суд відпустив додому одного з фігурантів "вугільної справи"

У цій справі проходить вище керівництво держави.

Печерський районний суд відпустив з-під варти під домашній арешт Сергія Кузяру, радника колишнього міністра енергетики. Кузяра є одним з фігуранітв так званої "вульної справи". До 2014 року він був радником тодішнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Про це РБК-Україна повідомили його адвокати Сергій Дарчук та Дмитро Безмаль.

Він повідомив, суд у середу, 12 січня, розглянув клопотання прокуратури про продовження арешту Кузяри ще на два місяці. Суд вирішив відхилити його і відпустив Кузяру з-під варти під домашній арешт.

Слад зазначити, що серед усіх фігурантів "вугільної справи" лише Кузяра перебував під вартою. Раніше, у вересні, його екстрадували з Туреччини. За даними слідства, в 2014-2015 роках українська сторона через Кузяру контактувала з представниками так званих "ЛДНР" з питань закупівель вугілля.

Зазначимо, у контрабанді вугілля з окупованого Донбасу в 2014-2015 роках підозрюються п'ятий президент Петро Порошенко, нардеп від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук та ексміністр енергетики Володимир Демчишин. Віктор Медведчук - перебуває під домашнім арештом. П'ятий президент Петро Порошенко та екс-міністр енергетики Володимир Демчишин на сьогодні перебувають за кордоном.

Раніше у пресслужбі "Європейської Солідарності" повідомили, колишній президент України Петро Порошенко повернеться до України з-за кордону 17 січня.

Читайте також: