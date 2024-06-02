Київську область накрила потужна злива: влада повідомила про наслідки страшної негоди

Шквальний вітер повалив дерева на деяких автошляхах та лінію електропередач.

Через негоду, яка накрила Київську область, понад 8,3 тис. родин залишилися без світла.

Про це повідомив начальник КОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки негоди на Київщині.

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За інформацією ДТЕК Київські регіональні мережі, внаслідок дощу та шквального вітру найбільше аварійних відключень наразі фіксується у Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах.

"Крім того, внаслідок сильної зливи у місті Ірпінь підтоплена проїжджа частина однієї з вулиць та цокольний поверх 9-ти поверхівки. Також шквальний вітер повалив дерева на деяких автошляхах та лінію електропередач. Наразі відомо про 4 такі випадки на Київщині. Працівники та техніка ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків", - додав начальник Київської ОВА.

Нагадаємо, у Києві в неділю, 2 червня, почалася потужна злива. У Мережі також зафіксували величезний град.

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