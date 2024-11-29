Київстар до Чорної п’ятниці підготував пропозиції для користувачів та бізнесу

До Чорної п’ятниці Київстар підготував пропозиції на популярні послуги, включно й для бізнес-клієнтів. Так, користувачі можуть оформити вигідні тарифи на Київстар ТБ, Домашній Інтернет і спеціальні знижки у додатку Мій Київстар, а на послугу розсилок Big Data спеціальні умови діятимуть аж до грудня.

Користувачі Київстар ТБ можуть оформити пакет «Преміум HD» за спеціальною ціною — 69 грн на місяць за умови підписки на два роки. Це на 65% дешевше від стандартної вартості. У пакет входять понад 430 телеканалів і бібліотека з 20 000 фільмів і серіалів, включаючи прем’єри від Amazon, Universal, Paramount+ і популярне українське кіно, наприклад, «Яремчук: Незрівнянний світ краси», «Памфір» і «Довга доба».

Нові користувачі послуги Домашній Інтернет від Київстар можуть підключити тариф «Нагода» за 50 грн/міс на перші шість місяців, після чого вартість складатиме 100 грн/міс. Базова швидкість до 100 Мбіт/с за умовами тарифу, але протягом трьох місяців можна без додаткової плати випробувати швидкість до 1 Гбіт/с. Доступність гігабітного інтернету за певною адресою можна перевірити на сайті Київстар.

Нові бізнес-клієнти Київстар можуть отримати знижку 25% на розсилки Big Data до 20 грудня 2024 року. Серед послуг — таргетовані розсилки, які дозволяють сегментувати аудиторію за віком, інтересами та локацією, а також тригерні розсилки, що автоматично надсилають повідомлення на основі подій. Дізнайтесь детальніше про терміни й умови пропозиції.

Також на честь Чорної п’ятниці у додатку «Мій Київстар» доступні додаткові знижки: три місяці преміум підписки Viber Plus, знижки на покупки в Kasta, maudau і SPELL. Усі подробиці можна знайти на сайті Київстар або в застосунку «Мій Київстар».