Київстар надав безкоштовний інтернет для Healsi.me та буде інформувати про пункти вакцинації від Covid-19 Актуально

Київстар надав безкоштовний інтернет для Healsi.me та буде інформувати про пункти вакцинації від Covid-19 Актуально

Національний телеком оператор та компанія HELSI.me підписали Меморандум про співпрацю, у рамках якого планують розвивати інноваційні напрямки у сфері цифрових медичних сервісів, а також інформувати населення щодо можливості запису в пункти вакцинації від Сovid-19 у різних містах України.

HELSI.me - це сучасна електронна медична система, створена для пацієнтів, лікарів, державних та приватних медичних закладів. Наразі вона об’єднує більше 49 000 лікарів, 24 млн пацієнтів і 1300 клінік у різних містах України. З мобільним додатком HELSI.me жителі України можуть замовляти медичні послуги в різних спеціалістів, записуватись на очні та дистанційні консультації у державних та приватних медичних закладах, отримувати інструкції щодо прийому ліків, тощо.

Завдяки мобільному оператору Київстар цифрові медичні послуги, що надаються у рамках електронної системи HELSI.me, стануть більш доступними для населення. Так, оператор не буде списувати з рахунків абонентів пакетні мегабайти при завантаженні і користування мобільним додатком та сайтом HELSI.me.

Важливим напрямком співпраці мобільного оператора і HELSI.me є інформування населення щодо можливості запису в пункти вакцинації від Сovid-19 у різних містах України. SMS інформування розпочнеться вже у найближчі дні.

Абонентам потрібно буде лише перейти за посиланням в SMS і обрати зручне місце і доступний час для отримання безкоштовного щеплення. Інформація про те, де абоненти можуть зробити щеплення, також буде вказана на ресурсах HELSI.me.

У подальшому обидві компанії планують розвивати багато інших проектів медичного напрямку, про які буде повідомлено додатково.

Мобільний додаток HELSI.me доступний для завантаження на Play Market та App Store.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, якого обрали майже 26 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1 млн користувачів "Домашнього інтернету". Компанія надає послуги на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G. Наразі 87% населення України живе та працює у зоні дії мережі LTE Київстар. Компанія є лідером ринку фіксованого інтернету, а також провайдером конвергентних послуг (мобільний зв’язок, фіксований інтернет, ТБ).Також Київстар надає інноваційні рішення з використанням Big Data, IoT, Cloud solutions, мобільні фінансові послуги та інші.

Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON, що має головний офіс у Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 23 роки працює в Україні та визнаний найдорожчим брендом і найбільшим платником податків у галузі зв’язку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

Довідка по компанію-партнера HELSI.me:

Helsi.me — це сервіс запису на медичні послуги і безпечного зберігання медичних даних. Сервіс дозволяє пацієнтам швидко і зручно записуватись на прийом до лікаря, діагностику, аналізи, вакцинацію і замовляти медикаменти. Лікарням – брати участь у реформі Міністерства охорони здоров’я і впорядкувати роботу клінік. Через сайт і додаток Helsi.me щомісяця записуються на прийом понад 2,5 млн пацієнтів. Системою користуються понад 1300 установ охорони здоров’я і 49 000 лікарів по всій Україні.

Додаткова інформація: https://helsi.me/

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання