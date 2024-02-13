Київстар та "Повернись живим" зібрали 180 млн грн для розмінування України

У межах проєкту "Нам тут жити" акумульовано 180 млн грн. Мета збору, який тривав з травня 2023 року, забезпечення транспортом та обладнанням для розмінування 146 інженерно-саперних груп Сил підтримки ЗСУ.

"Нам тут жити" — спільна благодійна ініціатива Київстар та фонду "Повернись живим" за партнерської підтримки групи 1+1 media.

Фандрейзингова кампанія ініціативи об’єднала українців та іноземних партнерів, абонентів та співробітників мобільного оператора Київстар, представників бізнесу та культури.

"Київстар продовжує системно підтримувати захисників разом з нашим надійним партнером — фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим". Я щиро дякую кожному, хто підтримав ініціативу "Нам тут жити". Об’єднавшись ми навіть перевищили амбітну мету в 175 млн грн та зібрали 180 млн грн, які допоможуть саперам робити наші землі більш безпечними для життя”, — зазначив генеральний директор Київстар Олександр Комаров.

За час проєкту Київстар перерахував на збір понад 61 мільйонів грн, з них:

31,5 млн — прямий благодійний внесок Київстар;

понад 29,7 млн грн — перераховано завдяки підключенням Суперсили "Допомога ЗСУ" у передплаті тарифів.

майже 700 тис грн завдяки внескам від співробітників мобільного оператора.

Збір коштів було завершено під час благодійного аукціону B2U: Business to Ukraine за участю представників української й міжнародної бізнес спільноти. Завдяки розіграшу унікальних лотів від українських митців та фонду "Повернись живим" на розмінування українських територій було зібрано ще 1,5 млн грн.

«Інженерно-саперні підрозділи Сил підтримки ЗСУ розміновують звільнені території Харківщини і Херсонщини, Миколаївщини і Київщини. Крім того, вони виконують надважливі завдання на фронті. Ми почали передавати їм прохідні надійні авто і базове найнеобхідніше обладнання за проєктом «Нам тут жити» влітку торік. Це вже суттєво підсилило саперів і врятувало не одне життя», — говорить директор Фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

106 саперних груп вже укомплектовані необхідним майном, останні видачі спорядження ще тривають.