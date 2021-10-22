Київстар ТБ покаже трансляцію унікального відеоконцерту Tanto La Vita від Vittorio Grigolo

25 жовтня, у Всесвітній День Опери, на Київстар ТБ відбудеться ексклюзивна трансляція концерту Tanto La Vita, який представляє оперна зірка світового масштабу Вітторіо Гріголо (Vittorio Grigolo). Концерт присвячений пам’яті Енріко Карузо (Enrico Caruso) (1873-1921) – найвидатнішого в історії оперного співака.

У 2021 році минає 100 років з дня його смерті. Програма відеоконцерту складатиметься з найпопулярніших арій репертуару Карузо.

Користувачі Київстар ТБ матимуть безкоштовний доступ до трансляції, авторизувавшись в системі. Початок стріму – о 20:00; тривалість – 40 хвилин; концерт дублюватиметься українською мовою. Проєкт відбувається за підтримки Міністерства закордонних справ, міжнародного співробітництва Італії та Національної опери України.

Як зазначають організатори, мета проєкту – популяризація оперного мистецтва серед усіх верств суспільства в складну епоху COVID-19, а також сприяння поширенню через класичну музику ідеалів солідарності та дружби між народами, розвитку їхньої музичної культури та взаємної поваги до їхніх естетичних цінностей.

До програми концерту, записаного у порожній залі театру з повним дотриманням карантинних обмежень, увійшли найвідоміші уривки з репертуару Енріко Карузо, зокрема з опер "Герцог Альб" та "Любовний напій» Гаетано Доніцетті, "Травіат" Джузеппе Верді, "Богем" та "Тоск" Джакомо Пуччіні тощо.

Більше читайте в офіційному релізі про подію за цим посиланням.

Довідка:

Київстар ТБ – спільний проєкт групи 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа онлайн-телебачення, яка надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Її перевагою є можливість перегляду контенту одразу з п’яти різних пристроїв – зі смартфонів, планшетів, ноутбуків, Smart TV або ТВ-тюнерів. Станом на вересень 2021 року платформа налічувала близько 300 телеканалів та VOD-бібліотеку з 20 000 фільмів та серіалів тривалістю понад 80 тис. годин. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua

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