Київстар ТБ та BIG DATA UA розпочинають співпрацю щодо покращення аналітики телеперегляду в ОТТ-сегменті

Збільшення генеральної сукупності користувачів онлайн-телебачення, яка досліджується, дозволить з більш високою точністю відповідати на питання щодо каналів, які дивляться українці на ОТТ-платформах та контенту, який найбільше привертає увагу або не цікавить зовсім.

У грудні 2021 року платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ, партнерський проєкт групи 1+1 media та компанії Київстар, та незалежне рейтингове агентство BIG DATA UA розпочали співпрацю з метою збагачення Big Data Rating – даних вимірювання поведінкових настроїв глядачів в ОТТ-сегменті.

Збільшення генеральної сукупності користувачів онлайн-телебачення, яка досліджується, дозволить з більш високою точністю відповідати на питання щодо каналів, які дивляться українці на ОТТ-платформах та контенту, який найбільше привертає увагу або не цікавить зовсім. Система дозволяє робити аналіз, згрупувавши дані за географічними, часовими та іншими ознаками. Результат рейтингів перегляду телеканалів ОТТ-абонентами України щомісяця публікуються на сайті bigdataua.com, a партнери та клієнти BIG DATA UA мають можливість аналізувати дані у будь-який час.

Павло Рибак, керівник Київстар ТБ, зазначає: «Стрімкий ріст ринку ОТТ та збільшення кількості користувачів таких сервісів дає можливість використовувати отримані дані для детального вивчення поведінки аудиторії. Ми раді приєднатися до цієї ініціативи, щоб завдяки аналітиці дивлення телеканалів через сервіс Київстар ТБ дані BIG DATA стали ще більш точними і гравці ринку отримували додаткову аналітику щодо популярності телеканалів та їхніх продуктів».

Користувачі сервісів онлайн-телебачення – переважно соціально активна та сучасна аудиторія, яка за даними минулих досліджень BIG DATA UA, включає подружжя до 45 років з неповнолітніми дітьми, обидва з подружжя працюють, мають вищу освіту, мешкають у регіональних центрах чи у пригороді навколо таких міст. Висновки щодо трендів телеперегляду здебільшого побудовані саме на поведінці цієї частки населення та є ключовим для постійного вдосконалення пропозиції та вивчення потреб клієнтів.

Сергій Бойко, засновник і керівник BIG DATA UA, коментує: «Збільшення досліджуваної аудиторії за рахунок співпраці з Київстар ТБ, з одного боку, надає більш чітку картину про глядацькі настрої всіх користувачів ОТТ в Україні, а з другого боку, що є напевно найважливішим, додає території, які раніше майже не були представлені. Отже, користувачі Київстар ТБ розташовані у більшій кількості населених пунктів по всій Україні».

Також Сергій додає: «Оскільки метрологія дослідження великих даних не є вибірковим вимірюванням, та всі дані без виключень збираються для аналізу, з’являється можливість навіть невеликим локальним мовникам бачити найменшу можливу кількість глядачів. Я дуже радий початку співпраці з Київстар ТБ та впевнений, що це принесе користь для розвитку всього сегменту ОТТ в Україні».

Довідка:

Київстар ТБ – партнерський проєкт групи 1+1 media та компанії Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа онлайн-телебачення, яка надає користувачам доступ до десятків тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Її перевага – можливість підключення на п’яти різних пристроях: смартфоні, планшеті, ноутбуці, Smart TV або ТБ-тюнері. Київстар ТБ доступна для всіх операторів мобільного зв’язку в Україні. Платформа налічує більше 300 телеканалів та VOD-бібліотеку з 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів та шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua

Незалежна рейтингова агенція BIG DATA UA – інноваційна компанія, що надає послуги моніторингу рейтингів переглядів телеканалів серед комерційно привабливої аудиторії України. Створена команда BIG DATA UA має експертні знання і унікальний досвід в проведенні різновекторних досліджень і наданні якісного та технологічного сервісу. Це перша в Україні компанія, продукти якої засновані на сучасних цифрових технологіях, що спеціалізується на вимірюванні поведінки перегляду аудиторією сервісів IPTV (Internet Protocol Television) і OTT (Over the Top, частина технології IPTV).