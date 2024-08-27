Київстар ТБ запрошує відвідати кінолекторій на тему "Кіновиробництво під час війни"

Які реалії українського кіновиробництва під час великої війни, де шукати іноземні гранти та який продукт хочуть показувати українські телеканали — киян та гостей міста кличуть на відкриту дискусію про українське кіно від Київстар ТБ, Української Кіношколи та 1+1 media.

Цієї середи, 28 серпня, о 19:00 у кінотеатрі просто неба на Поляні ВДНГ відбудеться черговий кінолекторій від платформи кіно та телебачення Київстар ТБ і Української Кіношколи. Цього разу на відвідувачів чекає дискусія «Кіновиробництво під час війни: розбір кейсу «Одна родина. Весілля» від спікерів 1+1 media.

Досвідом створення фільмів і серіалів під час війни поділяться Сергій Карпенко, креативний продюсер телеканалу 2+2 і шоуранер проєктів, Руслан Шаріпов, сценарист і ведучий 1+1 media, та Володимир Москалець, головний продюсер групи серіальних проєктів 1+1 Production.

Основна тема дискусії — яке майбутнє чекає на українське кіновиробництво за нинішніх воєнних умов. На прикладі створеного під час повномасштабного вторгнення серіалу «Одна родина. Весілля» спікери розкажуть про особливості кожного етапу кіновиробництва: від ідеї та розробки сценарію, пошуку фінансування, залучення грантів до знімального процесу та виходу продукту в ефір.

«Одна родина. Весілля» — це український чотирисерійний серіал, який вийшов 2023 року на каналі 2+2 та доступний до перегляду на Київстар ТБ.

Опісля на гостей чекає перегляд перших двох серій «Однієї родини. Весілля» в кінотеатрі просто неба на Поляні ВДНГ за підтримки Київстар ТБ. Локація розташована за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1.

Кінотеатр оснащений генератором, а також накриттями від сонця та дощу. Вхід на подію вільний за попередньої реєстрації. Щоб зайняти місце для сидіння, можна просто придбати будь-що поруч у зоні фудкорту.

Нагадаємо, Київстар ТБ та Українська Кіношкола запустили кінолекторій, щоб підвищити інтерес до українського кіно та тих, хто його створює. Кияни вже мали змогу поспілкуватися з актором, куратором акторської програми Української Кіношколи Максимом Михайліченком, а також автором сценарію анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня», куратором сценарної програми Української Кіношколи Ярославом Войцешеком та виконавчим продюсером FILM.UA Group і куратором продюсерської програми в Українській Кіношколі Кирилом Горобцем.

Медіапартнерами кінолекторію від Київстар ТБ стали 1+1 media, tsn.ua та Главред, а також медіа про життя столиці ТиКиїв.

Довідково:

Київстар ТБ — спільний проєкт 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин українського та світового контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує для перегляду ексклюзивні проєкти. Платформа нараховує понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Київстар ТБ доступна для всіх операторів мобільного зв'язку в Україні та всіх інтернет-провайдерів. Дізнавайтеся більше про новинки на платформі в телеграм-каналі «Кіно для ТБ».

Українська Кіношкола – провідна українська кіношкола, яка виховує нове покоління українських кінопрофесіоналів. Тут студенти здобувають якісну кіноосвіту, навчаючись у фахівців української та міжнародної кіноіндустрії.