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Київстар ТБ запрошує відвідати кінолекторій на тему "Кіновиробництво під час війни"

Київстар ТБ запрошує відвідати кінолекторій на тему "Кіновиробництво під час війни"

Які реалії українського кіновиробництва під час великої війни, де шукати іноземні гранти та який продукт хочуть показувати українські телеканали — киян та гостей міста кличуть на відкриту дискусію про українське кіно від Київстар ТБ, Української Кіношколи та 1+1 media.

Цієї середи, 28 серпня, о 19:00 у кінотеатрі просто неба на Поляні ВДНГ відбудеться черговий кінолекторій від платформи кіно та телебачення Київстар ТБ і Української Кіношколи. Цього разу на відвідувачів чекає дискусія «Кіновиробництво під час війни: розбір кейсу «Одна родина. Весілля» від спікерів 1+1 media

Досвідом створення фільмів і серіалів під час війни поділяться Сергій Карпенко, креативний продюсер телеканалу 2+2 і шоуранер проєктів, Руслан Шаріпов, сценарист і ведучий 1+1 media, та Володимир Москалець, головний продюсер групи серіальних проєктів 1+1 Production

Основна тема дискусії — яке майбутнє чекає на українське кіновиробництво за нинішніх воєнних умов. На прикладі створеного під час повномасштабного вторгнення серіалу  «Одна родина. Весілля» спікери розкажуть про особливості кожного етапу кіновиробництва: від ідеї та розробки сценарію, пошуку фінансування, залучення грантів до знімального процесу та виходу продукту в ефір.

«Одна родина. Весілля» — це український чотирисерійний серіал, який вийшов 2023 року на каналі 2+2 та доступний до перегляду на Київстар ТБ. 

Опісля на гостей чекає перегляд перших двох серій «Однієї родини. Весілля» в кінотеатрі просто неба на Поляні ВДНГ за підтримки Київстар ТБ. Локація розташована за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1. 

Кінотеатр оснащений генератором, а також накриттями від сонця та дощу. Вхід на подію вільний за попередньої реєстрації. Щоб зайняти місце для сидіння, можна просто придбати будь-що поруч у зоні фудкорту. 

Нагадаємо, Київстар ТБ та Українська Кіношкола запустили кінолекторій, щоб підвищити інтерес до українського кіно та тих, хто його створює. Кияни вже мали змогу поспілкуватися з актором, куратором акторської програми Української Кіношколи Максимом Михайліченком, а також автором сценарію анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня», куратором сценарної програми Української Кіношколи Ярославом Войцешеком та виконавчим продюсером FILM.UA Group і куратором продюсерської програми в Українській Кіношколі Кирилом Горобцем

Медіапартнерами кінолекторію від Київстар ТБ стали 1+1 media, tsn.ua та Главред, а також медіа про життя столиці ТиКиїв.

Довідково:

Київстар ТБ — спільний проєкт 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин українського та світового контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує для перегляду ексклюзивні проєкти. Платформа нараховує понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Київстар ТБ доступна для всіх операторів мобільного зв'язку в Україні та всіх інтернет-провайдерів. Дізнавайтеся більше про новинки на платформі в телеграм-каналі «Кіно для ТБ».

Українська Кіношкола – провідна українська кіношкола, яка виховує нове покоління українських кінопрофесіоналів. Тут студенти здобувають якісну кіноосвіту, навчаючись у фахівців української та міжнародної кіноіндустрії.

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