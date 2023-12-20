"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли сьогодні зранку

У "Kиївстар" усунули проблеми зі звʼязком та мобільним Інтернетом, які виникли сьогодні, 20 грудня.У найближчий час в компанії обіцяють повідомити про бонуси та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами звʼязку.

Про це ТСН.ua повідомила речниця "Київстара Ірини Леліченко"

"Спеціалісти "Київстару" усунули складнощі із звязком, які виникли зранку 20 грудня у низці міст на Заході і Півдні України. Наразі сервіси працюють у звичному режимі. Також повідомляємо, що послуга LTE в Україні та в міжнародному роумінгу працює без обмеження швидкості. Мережа "Київстару" завершує стабілізацію після наймасштабнішої хакерської атаки. У найближчий час компанія повідомить про нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами звязку через хакерську атаку. Дякуємо за розуміння і підтримку", - зазначила вона.

Нагадаємо:

Зранку, 20 грудня, українці знову почали скаржитися на відсутність зв’язку та збій у роботі деяких функцій "Київстару". В телекомунікаційній компанії заявили, що ведеться робота над відновленням.

"Шановні абоненти! Наша мережа наразі на етапі стабілізації після масштабної хакерської атаки, тому все ще можуть виникати короткочасні складнощі в роботі послуг", — написала пресслужба.

У "Київстарі" підтвердили, що зранку 20 грудня в низці міст на Заході й Півдні України виникли "складнощі". Йшлося про відсутність голосового зв’язку та збій у роботі застосунку "Мій Київстар".

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