"Київстар" відновив роботу: як працюють мобільний зв'язок та Інтернет

Мережа "Київстар" відновлюється після наймасштабнішої в телеком галузі кібератаки.

Як компанія "приходить до тями", розповіли у пресслужбі для ТСН.ua.

Зазначається, що наразі понад 90% базових станцій мобільного звязку на підконтрольній Україні території перебувають у працездатному стані.

"Абонентам доступний голосовий звязок, також працює послуга "Домашній Інтернет". Розпочато відновлення послуг мобільної передачі даних", – йдеться в повідомленні.

Так, першою областю, де "Київстар" відновив мобільний інтернет, стала Івано-Франківська.

"Стабілізація роботи мережі і відновлення інших послуг проводиться поступово, щоб уникнути перевантаження мережі. В деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі із якістю зв`язку, але наші спеціалісти їх усувають", – пояснили у "Київстарі".

Що робити, якщо немає мобільного зв’язку "Київстар"

Також у компанії нагадали, що якщо SIM-картка не реєструється в мережі, треба перезавантажити телефон, або увімкнути і вимкнути "авіа" режим.

"Компанія працює над відновленням інших послуг, про що ми оперативно повідомлятимемо", – запевнили у пресслужбі.

Нагадаємо, 12 грудня в роботі одного з найбільших мобільних операторів України "Київстар" стався масштабний збій. Справу взялася розслідувати СБУ.

У компанії розповіли, чи постраждали персональні дані абонентів внаслідок хакерської атаки.

В НБУ запевнили, що незважаючи на масштабну кібератаку на "Київстар", банківська система працює у штатному режимі.

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