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"Київстар" відновлює роботу по всій Україні: що треба зробити для увімкнення звʼязку

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Час на прочитання
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"Київстар" відновлює роботу по всій Україні: що треба зробити для увімкнення звʼязку

"Київстар" відновив зв'язок

У компанії попередили, що відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі складнощі.

Увечері, 13 грудня,"Київстар" почав поступово відновлювати мобільний зв'язок по всій Україні.

Про це пише пресслужба компанії.

"О 18:00 наша команда розпочала включення голосового зв`язку по всій Україні", – йдеться в повідомленні.

У компанії попередили, що відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі складнощі. У такому випадку "Київстар" рекомендує:

  • перезавантажити телефони;
  • відключити послугу VoLTE в налаштуваннях телефону.

"Наразі ми працюємо над відновленням передачі даних та SMS і сподіваємось, що вони також будуть доступні протягом доби. Після повного відновлення мережі, ми обіцяємо підготувати компенсації усім абонентам та корпоративним клієнтам, які не могли скористатись сервісами компанії", – додали у "Київстар".

Нагадаємо, 12 грудня в роботі одного з найбільших мобільних операторів України "Київстар" стався масштабний збій. Справу взялася розслідувати СБУ.

У компанії розповіли, чи постраждали персональні дані абонентів внаслідок хакерської атаки.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про проблеми в роботі "Київстару".

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Дата публікації
Перегляди
7092
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