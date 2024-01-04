"Київстар" відреагував на заяву СБУ про те, що хакери місяцями були в системі оператора

12 грудня 2023 року сталась потужна кібератака на мережу найбільшого мобільного оператора України – "Київстар". Цей інцидент викликав багато питань та чуток серед абонентів щодо безпеки їхніх персональних даних.

"Київстар" не підтверджує інформацію про нібито тривалий доступ хакерів до персональних даних абонентів чи їх витік.

Про це заявила спікерка компанії Ірина Леліченко.

"Київстар не підтверджує інформацію про ніби то багатомісячний доступ хакерів "всередині" компанії до особистих даних абонентів, та їх витік. Офіційне розслідування кібератаки на мережу Київстар, яка сталась 12 грудня 2023 року, ще триває і розглядаються й озвучуються різні версії, однак до офіційного завершення розслідування жодна з них не може вважатись остаточною", - наголосила вона.

Леліченко наголошує, що вся інформація щодо ходу розслідування кібератаки є на офіційному сайті Служби Безпеки України, яка безпосередньо задіяна в цьому процесі.

"Жодних фактів витоку персональних даних абонентів у ході розслідування не виявлено. Кібератака на мережу "Київстар" вплинула на деякі технологічні системи, які відповідали за роботу зв’язку, але вони були відновлені протягом кількох днів завдяки фаховій роботі спеціалістів і партнерів компанії. Мережа Київстару працює у звичному режимі і надає абонентам всі основні базові послуги", - наголошує спікерка компанії.

Леліченко додала, що нині 99% телеком обладнання мережі на підконтрольній Україні території перебуває у робочому стані. За її словами, "Київстар" вже застосував додаткові заходи для кіберзахисту.

"Ззокрема посилено управління доступом, впроваджено додаткові системи контролю серверів та робочих станцій, плануються наступні кроки із посилення кібербезпеки. І, нагадаю, абоненти компанії, які не могли користуватись послугами зв`язку через нестабільну роботу мережі під час кібератаки, отримають як бонус - наступний білінговий період без плати за пакет послуг. А Збройним Силам України буде перераховано 100 млн грн нашої підтримки", - додала спікерка.

Нагадаємо, раніше Reuters із посиланням на начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка заявило, що російські хакери нібито перебували в системі українського мобільного оператора "Київстар" щонайменше від травня 2023 року, готуючись до масштабної кібератаки.

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