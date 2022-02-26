Київстар, Vodafone та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів РФ та РБ

Київстар, Vodafone та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів РФ та РБ

Компания "Київстар" підвердила це на своїй офіційній сторінці у Facebook.

В ніч з 24 на 25 лютого Київстар разом з іншими українськими операторами припинив надавати послуги в своїй мережі для абонентів всіх мобільних провайдерів Росії та Білорусі. Вони більше не можуть отримувати та здійснювати дзвінки, користуватися інтернетом, відправляти SMS.

Це підвердили на офіційній сторінці компаніі "Київстар" у Facebook.