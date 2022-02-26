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Київстар, Vodafone та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів РФ та РБ

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Компания "Київстар" підвердила це на своїй офіційній сторінці у Facebook.

В ніч з 24 на 25 лютого Київстар разом з іншими українськими операторами припинив надавати послуги в своїй мережі для абонентів всіх мобільних провайдерів Росії та Білорусі. Вони більше не можуть отримувати та здійснювати дзвінки, користуватися інтернетом, відправляти SMS. 

Це підвердили на офіційній сторінці компаніі "Київстар" у Facebook.

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