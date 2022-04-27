Кийки, кайданки і металеві кліщі: ДБР зафіксувало близько 20 фактів катування мешканців Тростянця

Протягом тижня роботи Державне бюро розслідувань задокументувало близько 20 фактів катування місцевого населення російськими окупантами у Тростянці Сумської області.

Під час слідчих дій правоохоронці встановили місця, де окупанти країни-агресорки катували мирних мешканців. На місці злочинів виявлено кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові. Працівники ДБР також знайшли розтяжки з гранат, залишки ворожих боєприпасів.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазнаається, що від 20 квітня ДБР документує та розслідує злочини російських військових у Тростянці, який був захоплений ворогом. Ниразі фахівці також встановили місця розташування бойових частин армії Російської Федеації, вогневі позиції, з яких велися обстріли. Вилучено документи та особисті речі російських військових.

Слідчі вже оглянули 154 вулиці міста, які пошкоджені від артилерійських обстрілів росіян. Йдеться про близько 1 тис. 200 гектарів міської забудови, а це приблизно 45% загальної площі Тростянця. Виявлено та зафіксовано пошкодження 122 житлових будинків, а також лікарень.

У межах кримінальних проваджень триває ексгумація тіл загиблих місцевих мешканців. Коім того, призначаються судово-медичні експертизи.

Фахівці також проводять аеророзвідку: фіксують об’єкти огляду з повітря та складають 3D-моделі.

Як повідомлялося, російські окупанти грубо порушують норми міжнародного права. Вони катують та знущаються з українських військовополонених, а спецслужби РФ ще і це заохочують. Перехоплена розмова вбивці це підтверджує. Зокрема, він зізнається, що українських чоловіків та жінок вивозять до РФ, щоб "вибити інформацію".

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