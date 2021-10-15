Кізоньки з пробірки, виробництво меблів та здорова арахісова паста: підприємці продемонстрували результати своєї перемоги у проєкті Епіцентру

Минулого року Епіцентр запустив потужний проєкт на підтримку малого бізнесу "Мільйони добрих справ". Його призовий фонд склав понад десять мільйонів гривень.

Вояж до героїв-підприємців продовжується. Цього разу Епіцентр завітав ще до трьох переможців.



Ембріологиня Анастасія Богданюк з Києва завжди мріяла довести, що дівчина її фаху також може знайти своє місце серед успішних бізнесменів. Саме тому минулого року вона прийшла на проєкт з впевненістю в очах та без тремтіння в голосі. Зокрема, й цим підкорила журі проєкту.

Анастасія Богданюк.

"Я завжди хотіла стати бізнес леді. Читала багато літератури на цю тему,- розповідає Анастасія. - Коли побачила, що Епіцентр надає гранти на власну справу, вирішила — це те, що мені потрібно", - згадує науковиця.

Анастасія Богданюк.

Завдяки гранту від Епіцентру Настя стала власницею мобільної лабораторії. Вона співпрацює з багатьма фермерськими господарствами, спільно з якими розвиває нову якість вітчизняного тваринництва. "Ми вирощуємо ембріони породистих кіз і переносимо в локальну українську породу. Таким чином звичайна коза виношує породисту кізоньку",- розповідає Анастасія Богданюк.

Коваль Павло Білоус з Сум зовсім не звик сподіватися на удачу. Чоловік все своє життя розраховував лише на себе і на підтримку дружини та дітей. Втім, коли рік тому на касі в Епіцентрі йому розповіли про проєкт «Мільйон добрих справ», вирішив цей шанс не знехтувати. І він не прогадав, бо вже за місяць разом з родиною святкував перемогу та будував плани, як витратить свій грант.

Павлові вдалося обладнати усім необхідним власний цех з вироблення меблів. "Коли гранти давали, я ледь не втратив свідомість. Я так хвилювався... дві ночі майже не спав. В мене не було можливості купити лінію порошкового фарбування. Це було нереально. Дякую Епіцентру, який допомагає таким людям як я, які хочуть чогось досягнути, але не мають можливості", - каже чоловік.

На жаль, іноді трапляється так, коли до здійснення мрії лишається крок, доля готує чергове випробування. "Я не працював близько трьох місяців. У дочки була важка операція — у неї рак головного мозку. Це дуже важко... Донька сильна. Вона переможе. Ми разом переможемо цю хворобу", - наголошує Павло Білоус.

Наразі сім'я Павла продовжує боротися за здоров'я дівчинки. І Епіцентр просить усіх небайдужих приєднатися до цієї боротьби.

Євгеній Вовненко з Києва, а також його компаньйон Олексій, були зовсім не впевнені у перемозі. У хлопців, на відміну від конкурентів, не було діючого бізнесу. На проєкт вони прийшли лише зі своєю мрією. Утім, їм вдалося підкорити суддів своїми рецептами здорових арахісових паст.

Євгеній Вовненко.

"У нас була лише ідея. Я пам'ятаю, їхав в машині і почув по радіо, що Епіцентр реалізовує проєкт "Мільйон добрих справ". Відразу зателефонував Олексію і сказав, що ми не можемо втратити таку можливість. Ми маємо спробувати", - згадує киянин.

Євгеній Вовненко.

За отримані кошти хлопцям вдалося орендувати та обладнати колоїдним млином нове приміщення для виробництва арахісових і шоколадних паст. Тут також розмістився пакувальний цех, лабораторія і невеликий складський простір. "На сьогоднішній день ми реалізовуємо сто кілограмів у місяць фасованої пасти з різними смаками.

Євгеній Вовненко з компаньйоном Олексієм.

"Епіцентр власним прикладом — проєктом "Мільйон добрих справ" - доводить: робити добрі справи легко! Ми це відчуваємо щоразу, коли дивимося у вічі нашим переможцям, бачимо їхні щирі усмішки та блиск в очах від того, що займаються власною справою", - коментує результати проєкту Ірина Шинкаренко, директорка з реклами та маркетингу Епіцентру.

І справді, це було не дарма!

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