Кізоньки з пробірки, виробництво меблів та здорова арахісова паста: підприємці продемонстрували результати своєї перемоги у проєкті Епіцентру

Минулого року Епіцентр запустив потужний проєкт на підтримку малого бізнесу "Мільйони добрих справ". Його призовий фонд склав понад десять мільйонів гривень.
Вояж до героїв-підприємців продовжується. Цього разу Епіцентр завітав ще до трьох переможців.
Ембріологиня Анастасія Богданюк з Києва завжди мріяла довести, що дівчина її фаху також може знайти своє місце серед успішних бізнесменів. Саме тому минулого року вона прийшла на проєкт з впевненістю в очах та без тремтіння в голосі. Зокрема, й цим підкорила журі проєкту.
"Я завжди хотіла стати бізнес леді. Читала багато літератури на цю тему,- розповідає Анастасія. - Коли побачила, що Епіцентр надає гранти на власну справу, вирішила — це те, що мені потрібно", - згадує науковиця.
Завдяки гранту від Епіцентру Настя стала власницею мобільної лабораторії. Вона співпрацює з багатьма фермерськими господарствами, спільно з якими розвиває нову якість вітчизняного тваринництва. "Ми вирощуємо ембріони породистих кіз і переносимо в локальну українську породу. Таким чином звичайна коза виношує породисту кізоньку",- розповідає Анастасія Богданюк.
Коваль Павло Білоус з Сум зовсім не звик сподіватися на удачу. Чоловік все своє життя розраховував лише на себе і на підтримку дружини та дітей. Втім, коли рік тому на касі в Епіцентрі йому розповіли про проєкт «Мільйон добрих справ», вирішив цей шанс не знехтувати. І він не прогадав, бо вже за місяць разом з родиною святкував перемогу та будував плани, як витратить свій грант.
Павлові вдалося обладнати усім необхідним власний цех з вироблення меблів. "Коли гранти давали, я ледь не втратив свідомість. Я так хвилювався... дві ночі майже не спав. В мене не було можливості купити лінію порошкового фарбування. Це було нереально. Дякую Епіцентру, який допомагає таким людям як я, які хочуть чогось досягнути, але не мають можливості", - каже чоловік.
На жаль, іноді трапляється так, коли до здійснення мрії лишається крок, доля готує чергове випробування. "Я не працював близько трьох місяців. У дочки була важка операція — у неї рак головного мозку. Це дуже важко... Донька сильна. Вона переможе. Ми разом переможемо цю хворобу", - наголошує Павло Білоус.
Наразі сім'я Павла продовжує боротися за здоров'я дівчинки. І Епіцентр просить усіх небайдужих приєднатися до цієї боротьби.
Євгеній Вовненко з Києва, а також його компаньйон Олексій, були зовсім не впевнені у перемозі. У хлопців, на відміну від конкурентів, не було діючого бізнесу. На проєкт вони прийшли лише зі своєю мрією. Утім, їм вдалося підкорити суддів своїми рецептами здорових арахісових паст.
"У нас була лише ідея. Я пам'ятаю, їхав в машині і почув по радіо, що Епіцентр реалізовує проєкт "Мільйон добрих справ". Відразу зателефонував Олексію і сказав, що ми не можемо втратити таку можливість. Ми маємо спробувати", - згадує киянин.
За отримані кошти хлопцям вдалося орендувати та обладнати колоїдним млином нове приміщення для виробництва арахісових і шоколадних паст. Тут також розмістився пакувальний цех, лабораторія і невеликий складський простір. "На сьогоднішній день ми реалізовуємо сто кілограмів у місяць фасованої пасти з різними смаками.
"Епіцентр власним прикладом — проєктом "Мільйон добрих справ" - доводить: робити добрі справи легко! Ми це відчуваємо щоразу, коли дивимося у вічі нашим переможцям, бачимо їхні щирі усмішки та блиск в очах від того, що займаються власною справою", - коментує результати проєкту Ірина Шинкаренко, директорка з реклами та маркетингу Епіцентру.