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Кладовище Т-62: оглядач розповів про втрати РФ на лівому березі Херсонщини

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Кладовище Т-62: оглядач розповів про втрати РФ на лівому березі Херсонщини

Втрачений Т-62 на лівому березі Херсонщини

Ворог продовжує втрачати свою іржаву техніку в Україні.

Лівий берег Херсонської області перетворюється на могильник російських танків. Так, по всій зоні бойових дій знищено, пошкоджено або затрофеєно майже сотня російських Т-62 різних модифікацій. 

Про це написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Короткі підрахунки

Як відзначає оглядач, на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну в Росії на зберіганні перебувало до 3 тисяч танків Т-62 різною мірою боєздатності. Оціночно, повернути до ладу із залишків ще можна близько 700 одиниць.

Втрачений Т-62 на лівому березі Херсонщини / ©
Втрачений Т-62 на лівому березі Херсонщини

"На сьогодні по всій зоні бойових дій верифіковано знищення/пошкодження/затрофеєння 90 російських танків Т-62 різних модифікацій", – акцентував він.

Втрачений Т-62 на лівому березі Херсонщини / ©
Втрачений Т-62 на лівому березі Херсонщини

Згідно з не верифікованою інформацією, їхні втрати у РФ перевищують 150 одиниць. Основна локація утилізації – Херсонщина.

"До речі, як багато ви бачили "прикопаних" Т-62?", – жартівливо запитав Коваленко.

Втрачений Т-62 на лівому березі Херсонщини / © Олександр Коваленко
Втрачений Т-62 на лівому березі Херсонщини / Фото: Олександр Коваленко

Нещодавно "Азов" показав потужне знищення ворожого танка Т-80. По техніці армії РФ відпрацювала 12-та бригада спеціального призначення FPV-дроном.

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Дата публікації
Перегляди
305
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