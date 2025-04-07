"Кладуть батальйонами": керівник ТЦК жорстко про проблеми в ЗСУ та з мобілізацією

Юрій Ковалюк. Фото Армія.Інформ

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Керівник Радивилівського РТЦК (Рівненська область) Юрій Ковалюк відверто розповів про недоліки в мобілізації, моральну втому і проблему халатного ставлення до «людського ресурсу» у ЗСУ.

Інтерв’ю з підполковником Юрієм Ковалюком (позивний «Лис») публікує видання «Четверта влада».

Чому не на бойовій посаді

Ковалюк відверто розповідає, що б з радістю пішов на посаду замкобрига. Бо служити на посаді комбата не дозволяє стан здоров’я і вік — офіцерові вже 57 років. «Лис» пояснює, що просто фізично не «витягне».

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Не «поклав» людей — знімають, «поклав» — дають орден

«Розумієте, я сам бачив як воно відбувається. Є такі командири, що вони «ложать» батальйонами. Просто з початку війни не розрахували наш людський ресурс. Він набагато менший, чим у м*скалів, і бездумно ложили батальйонами… Ну от зараз випливе Бахмут, Бахмут випливе. В Бахмуті в мене за неповний місяць 24 людини — «двісті» (загиблі. — Ред.). 17 чоловік я не зміг забрати, бо положив би ще 30 і не забрав би. І 111 людей, включаючи мене, — «триста» (поранені. — Ред.). Я був з особовим складом на позиціях і я виходив як останній єдиний комбат в бригаді, який вів стрілецький бій», — розповідає Ковалюк.

Офіцер вважає, що на у першій рік повномасштабного вторгнення ЗСУ не розрахували свій людський ресурс.

«Це бачите, більше штабна лінія. Просто зараз такі в армії умови. Зараз, бачите, не положив людей — все, знімають з посади. Положив — на тобі значка Богдана Хмельницького», — шокував заявою Ковалюк.

«Сама система така, розумієте. Її треба міняти. 2025-й рік показав: всі патріоти пішли, а їх фактично тупими діями знищили. Зараз патріотів вже нема», — розмірковує військовий.

Зять зник у Бахмуті, а донька служить у ЗСУ

У голови ТЦК зять зник безвісти два роки назад у Бахмуті. «Я виходив з Бахмута, а він зайшов туди. Буквально півгодини і могли зустрітися. Дочка вже другий рік чекає», — каже військовий.

За його словами, донька зараз працює у Рівненському ТЦК, а до цього служила простим солдатом в розвідбаті.

Він зізнається, що свого сина, якому 22 роки, не пустить в армію.

Проблема мобілізації

Голова ТЦК визнає, що більшість чоловіків, яких зараз мобілізують, навряд чи ефективно воюватимуть.

«Ну і сам процес цей: їздити забирати людей. От я дивлюсь на… Яка зараз термінологія? Людський мобілізаційний ресурс. Дивлюся очима командира. Те, що ми призиваємо, то із десяти 1-2, хто буде воювати, а решта, або здаємося в першому бою, або СЗЧ», — запевнив Ковалюк.

«Соромно людям в очі дивитися»

Офіцер наголошує, що робота в ТЦК — це не його. За його словами, саме важке «в цій ТЦКшній роботі» це, коли приходять мами, дружини загиблих чи безвісті зниклих військових. Голова ТЦК визнає, що до таких людей нерідко байдуже ставляться у військових частинах, де служили їхні рідні.

«Це таке відношення в частинах. Наприклад, прикордонник, про нього чотири місяці не було сповіщень нічого, хоч знали, що… Коли почали піднімати це питання, то прислали сповіщення, що безвісти зниклий. Теж одна мама приходила, каже, син не виходить 50 днів на зв’язок. Звернулись в частину, там кажуть, що все нормально, він на позиціях. І тут через три дні присилають сповіщення про безвісти зниклого», — розповідає Ковалюк.

Голова ТЦК зізнається, що на прощання із загиблими військовими намагається не ходити.

Юрій Ковалюк (ліворуч). Фото з сайту 4vlada.

«Реально, да, складно. Просто, знаєте, як трошки совість… Там загинув солдат, а ти підполковник. Ти живий, а (його — Ред.) немає. Стидно в очі дивитися. Хоч я намагався весь час на батальйонах, дарма людей не… Просто вже морально втомлююся від того, від тих втрат, від того всього», — підсумував свою відверту розповідь Юрій Ковалюк.

Що відомо про Юрія Ковалюка

«Четверта влада» повідомляє, що Юрій Ковалюк із 2014-го по 2019-й перебував на передовій на бойових посадах.

У 2017-му його засудили за трьома статтями Кримінального кодексу, за злочини на посаді командира 2-ї роти вогневої підтримки 130-го окремого розвідбатальйону.

Після повномасштабного вторгнення, з 25 лютого 2022 року очолював батальйони Сил територіальної оборони.

У 2025-му став начальником ТЦК в Радивилові Рівненської області.

Раніше керівник військкомату із Запорізької області заявив, що «воювати легше, ніж працювати в ТЦК».

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