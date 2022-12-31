Кличко розказав про вражаючий результат роботи німецької системи IRIS-T

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що німецька система ППО IRIS-T показує вражаючі результати своєї роботи у небі над Київщиною, захищаючи людей та інфраструктуру від російського ракетного тероризму.

Про це очільник української столиці розказав в інтервʼю Der Spiegel.

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Кличко розповів, що німецький ЗРК показав стовідсоткову ефективність. Мер Києва висловив вдячність Німеччині за допомогу, а також закликав Німеччину продовжувати допомагати Україні захистити себе від російських агресорів.

Кличко заявив, що "допомоги не може бути достатньо", поки продовжується війна.

"Німецькі системи протиповітряної оборони працюють дуже точно. Сто пострілів, сто влучень", – заявив Кличко.

Також мер Києва заявив, що українська столиця наразі потребує якомога більше захисних систем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ у п'ятницю, 30 грудня, повертається до графіків стабілізаційних відключень світла.

Крім того, ми раніше інформували, що гендиректор Yasno попередив про крихку стабільність енергосистеми в Києві.

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