Кличко сказав, чи можна повертатися до Києва: "Ймовірність обстрілів, ракетних ударів ще залишається"

Кличко сказав, чи можна повертатися до Києва: "Ймовірність обстрілів, ракетних ударів ще залишається"

Повертатися до звільнених населених пунктів на Київщині поки не рекомендують.

Гарантувати безпеку там в повному обсязі зараз неможливо.

Про це під час телемарафону 10 квітня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“Ймовірність обстрілів, ракетних ударів, на жаль, ще залишається. Ми не можемо забороняти комусь повертатися. Ми можемо виключно рекомендувати. Якщо у вас є можливість бути в більш захищених місцях, там де не є ризику для вашого життя, будь ласка, залишайтеся там”, — наголосив Віталій Кличко.

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Він також додав, що під Києвом велика кількість зелених зон ще залишається замінованною — та є велика кількість вибухонебезпечних предметів.

“Обмеження є. Але якщо вас вони не лякають — ви можете повертатися. Сьогодні життя потроху повертається до нормального. Тем не менш його не можна назвати тим, яким воно було. Не так, як хотілось би, функціонує громадський транспорт. Це пов'язано з обмеженням кількості маршрутів і складу, зменшення кількості працівників КП. Але ми робимо все, щоб сервіс, який ми надаємо, все функціонував”, — підкреслив міський голова.

Нагадаємо, що через обстріли в Миколаївській області поранення отримали півтора десятка осіб.

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