Діти кликали на допомогу, але дорослі не повірили: на пляжі в Запоріжжі потонув підліток

Хлопця запізно витягли з води і реанімаційні заходи виявилися безуспішними.

На пляжі в Запоріжжі потонув підліток. Тіло 14-річного юнака знайшли місцеві мешканці у воді біля берега. Медики протягом майже години намагалися реанімувати підлітка, але їхні спроби, на жаль, були марними.

Про це пишуть місцеві ЗМІ та "Укрінформ" з посиланням на ДСНС.

У ЗМІ пишуть, що хлопець відпочивав із друзями і вони пірнали у воду. Очевидці, які витягли загиблого із води, на місце події викликали медиків. Після проведення реанімаційних заходів лікарі констатували смерть підлітка.

За інформацією свідків, мовляв друзі загиблого звали на допомогу дорослих, але вони не одразу відреагували на це. Відпочивальники припустили, що це розіграш.

Як повідомив керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Костянтин Малашенко, медики "швидкої" протягом 50 хвилин намагалися врятувати підлітка, але через байдужість людей, котрі поруч відпочивали і могли допомогти йому, школяр помер. Посадовець закликав громадян не бути байдужими і пам'ятати про безпеку на воді.

"Напевно, немає нічого страшнішого в житті, Аніж смерть дитини. І початок курортного сезону нам це нагадує. Ось вчора хлопець на Центральному пляжі. 14 років, чийсь син, чиясь надія ... Так, була "швидка", була 50 хвилинна реанімація, все це було. Але було пізно. Байдужість... і безпечність. Безпечність дітей і байдужість дорослих, які відмовилися прийти на допомогу дитині перекреслили його шанси на життя. Вкотре переконуємося, що навіть змінивши всі автомобілі на нові сучасні і зробивши всі дороги, ми не встигнемо врятувати дитину ... якщо люди, котрі поруч, як і раніше будуть байдужі. Байдужі один до одного, чужих дітей, можливості навчитися елементарним навичкам порятунку життя. Є над чим замислитися", - написав Костянтин Малашенко у соцмережі.

Місцеві ЗМІ пишуть, що загиблий підліток навчався в 9 класі.

Нагадаємо, в Одеській області в Ізмаїлі потонув хлопчик, який купався в річці Дунай на стихійному пляжі.

Як повідомлялося, у селі Солуки Яворівського району Львівської області пізно увечері 5 червня в озері втопився 37-річний чоловік.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання