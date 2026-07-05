Клімат України стрімко змінюється: експертка пояснила, чому спека й погодні аномалії стають нормою

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В Україні вже фіксують помітні кліматичні зміни. Спека, пилові бурі та різкі погодні аномалії стають дедалі частішими.

Про це заявила президентка Асоціації професіоналів довкілля PAEW Людмила Циганок.

За її словами, субтропічний кліматичний пояс зсунувся приблизно на 140 кілометрів у північному напрямку. У результаті регіони, які традиційно мали помірний клімат, все частіше стикаються з екстремальними погодними коливаннями.

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«Минулого серпня випав сніг у Карпатах. Не виключаємо, що цьогоріч теж будуть такі аномальні явища», — каже вона.

За її словами, вважати, що в усьому винна планета — хибний підхід, адже до таких змін призвели саме люди. Так, ми отримали ситуацію, до якої не готові.

Раніше у Тихому океані зафіксували гігантську хвилю теплої води, яка може свідчити про початок потужного кліматичного явища Ель-Ніньйо. Вчені попереджають, що це явище здатне суттєво змінити атмосферну циркуляцію та спричинити екстремальні погодні події по всій планеті. Очікується зростання кількості руйнівних опадів, а також температурних аномалій і кліматичних контрастів у різних регіонах світу.

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